The RMR Group A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

The RMR Group A hat am 28.01.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,490 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat The RMR Group A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 181,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 157,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at