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07.08.2026 06:31:29
The RMR Group A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
The RMR Group A hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 USD je Aktie generiert.
The RMR Group A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 153,5 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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