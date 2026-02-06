The RMR Group A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

The RMR Group A hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 180,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 219,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at