Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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24.03.2026 20:29:52
The Roth Conversion Window Most Pre-Retirees Miss Before Age 73
When most Americans retire, they often miss a gap of several years during which they could maximize their tax savings by converting their retirement savings into a Roth account. Let's see why that happens -- and how retirees could still jump in as long as they're under the age of 73.The average American retires at 62, according to a 2024 MassMutual study. However, most retirees don't need to withdraw required minimum distributions (RMDs) from their tax-deferred retirement accounts until they're 73.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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