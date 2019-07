The Royal Club geht Partnerschaft mit Par Caterers und sechs Bauträgern von Luxushäusern ein

Vormaliger Golfplatz Tartan Park wird weiter veredelt

Lake Elmo, Minnesota (ots/PRNewswire) - The Royal Club, ein Bauprojekt von 2 Quadratkilometern Größe und 85 Millionen USD Umfang, das rund um einen öffentlichen Golfplatz mit 18 Löchern der Meisterschaftskategorie entsteht, der vom verstorbenen Arnold Palmer und Annika Sörenstam geplant wurde, gibt eine Partnerschaft mit Par Caterers und sechs Bauträgern von Luxushäusern bekannt.

The Royal Club steht für die vollständige Transformation des vorigen 3M Tartan Park Golf Course. Der Bau von Häusern der Premiumklasse erfolgt in Partnerschaft mit den Bauträgern Charles Cudd Co., Custom One Homes, Gorham Companies Inc., Hartman Homes, Pratt Homes und TJB Homes. Es werden 291 Einfamilienhäuser und Villen in dem mit Golfwagen zugänglichen Viertel erstellt.

"Im Zentrum dieses Viertels stehen unser Clubhaus und Restaurant", sagte Hollis Cavner, leitender Partner des Bauprojektes Royal Club. "Unser Clubhaus ist eine Mehrzweckeinrichtung und damit der perfekte Ort für die Feier von Ereignissen wie Hochzeiten, Jahrestagen und Geschenkpartys für werdende Mütter, wie auch als Veranstaltungsort von Firmenveranstaltungen, darunter Tagungen von Aufsichtsräten, wohltätige Veranstaltungen und Klausuren."

Arnie's, das Full-Service-Restaurant im Clubhaus, kann bis zu 92 Gäste bewirten. Im großen Ballsaal, der sich auf eine Außenterrasse mit Blick über den Horseshoe Lake und das fünfte und zehnte Loch des Golfplatzes öffnet, finden bis zu 300 Gäste Platz. Das Restaurant unter Leitung von Steven Uhl, Operations Director bei Par Caterers, der über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Lebensmittel- und Getränkebranche verfügt, ist sieben Tage die Woche für Mittag- und Abendessen geöffnet. Der Preis der Hauptgänge beträgt 15 bis 28 USD und auf der Karte finden sich Barsch, Lachs, Southern Fried Chicken, Schweinekoteletts und zertifiziertes Angus-Beef.

Um die Gemeinschaft zu stärken und allen Familien Golf zu ermöglichen, wurde ein kurzer Par-3-Golfkurs mit sechs Löchern gestaltet. Alle unter 18 spielen kostenlos; Schläger und Bälle werden gebührenfrei zur Verfügung gestellt.

Zu den geplanten Einrichtungen für die Bewohner gehören ein Fitnesscenter mit Pool, 3 Meilen Wege für Wandern und Laufen, 2 Meilen Waldwege und ein Kinderpark.

