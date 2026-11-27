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27.11.2026 10:44:02
The S&P 500 Could Break Its Streak of Double-Digit Gains in 2026. History Says Here's What Happens Next
Investors may have been spoiled in recent years. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) delivered a total return of around 18% in 2025. In the two years before that, the index's total returns topped 25%.
However, 2026 is looking quite different from the previous three years. The S&P 500 is up year-to-date, but another double-digit return is iffy at best. As of now, the index appears to be headed for a single-digit gain. If so, it would reflect significant deceleration from recent momentum. What might happen next? History provides some clues.
Image source: Getty Images.
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