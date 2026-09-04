Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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04.09.2026 12:36:00
The S&P 500 Dividend Yield Just Reached Its Lowest Level Ever. Here's What History Says Comes Next.
Dividends used to contribute significantly to investors' annual returns. For much of the 20th century, dividend yields on the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) floated between 3% and 5%, save for a few macroeconomic shocks (which sent yields higher). Today, a stock paying a 3% dividend could be considered a high-yield dividend stock. In fact, the S&P 500's aggregate dividend yield over the last 12 months has fallen to 1.04%, the lowest value on record.The last time dividend yields were this low, it didn't bode well for investors. The S&P 500 dividend yield reached a low of 1.11% in September 2000, just six months before the dot-com bubble burst. Here's what's pushing today's dividend yield lower, how low yields played out over the long run, and what it means for investors today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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