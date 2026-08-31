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31.08.2026 12:14:00
The S&P 500 Has Fallen in 56% of Septembers Since 1928. Here's What That Means for Artificial Intelligence (AI) Stocks.
Some investors dread the end of the summer, mostly because of the so-called "September Effect," which shows that, on average, the market tends to decline during that month.Indeed, Bank of America research finds that in 56% of the Septembers since 1928, the S&P 500 has fallen, and that over that period, the index has averaged a return of about negative 1.17% in Septembers.And even AI stocks aren't immune. The September Effect typically spans sectors, and it's coming at a time when some investors are already growing wary of the artificial intelligence trade.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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