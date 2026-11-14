14.11.2026 17:38:02

The S&P 500 Has Gone 18 Months Without a 10% Drop. Here's How the Next Year Has Gone After Streaks This Long.

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) last closed in correction territory on April 28, 2025. It ended the day at 5,528.75, just over 10% under the record close of 6,144.15 it had set on Feb. 19.

Since then, every close has stayed within 10% of a record. In other words, the index has gone more than 380 trading days, or about 18 months, without what investors normally call a correction (a fall of 10% or more from a peak).

Even the 4.36% drop on Nov. 5, when chipmakers and other companies linked to artificial intelligence sold off, left the index only about 6% under its high close of 7,818.93 on Oct. 6.

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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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