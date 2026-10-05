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05.10.2026 10:26:01
The S&P 500 Has Never Been Lower 12 Months After a Midterm Election. Not Once in 19 Tries. Here's Whether 2026 Could Finally Break That Streak.
Midterm election years tend to be volatile periods for the stock market. This year has been no exception, even with the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) up around 13%.
However, midterm elections have historically been cathartic for the market. You might be surprised by this, but the S&P 500 has never been lower 12 months after a midterm election. But could that change after the 2026 vote?
Image source: Getty Images.
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