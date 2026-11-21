The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) finished on Nov. 16 at 7,416.59, around 5% under the all-time closing high of 7,818.93 it set on Oct. 6. The drop sped up in late October, and the index fell over 4% on Nov. 5 alone as tech stocks sold off.

Chipmakers were among the worst hit that day, amid worries that the midterm election results might slow the artificial intelligence (AI) build-out.

The market is closed on Thursday, Nov. 26, for Thanksgiving, and it closes early (at 1 p.m. ET) the next day.

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