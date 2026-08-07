Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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07.08.2026 13:00:00
The S&P 500 Index Just Did Something for Only the 3rd Time in the Past 30 Years. Here's What History Says Comes Next.
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) index is enjoying a multi-year run with few parallels in history. The broader benchmark has hit numerous all-time highs in recent years and continues to seem invincible despite what many would have thought were some pretty significant drags.These include persistently elevated inflation and the Iran war, which has driven up gas prices.None of the obstacles has been enough to break the powerful momentum driven by artificial intelligence (AI), which is fueling a large share of economic growth through productivity gains and the hundreds of billions that hyperscalers are collectively spending on AI infrastructure.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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