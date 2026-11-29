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29.11.2026 03:06:02
The S&P 500 Index Recently Fell to Its Lowest Level Since the 2022 Bear Market. Here's What History Says About Whether You Should Buy Stocks Right Now.
The stock market is experiencing extreme volatility.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) Index fell 8.6% for the week ending Nov. 20, its worst since April 2025, putting the broader benchmark in a correction from its Oct. 6 record.
Then on Nov. 25, the market experienced a strong rebound after Nvidia announced that it would reinstate Jensen Huang as its CEO. As of its Nov. 27 close, the market was 6.5% higher year to date.
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