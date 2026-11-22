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22.11.2026 09:00:03
The S&P 500 Is 14 for 14 After Midterm Elections. Here’s How I’d Invest Now.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 2.7% in the week that ended Nov. 6, its worst week since the tariff sell-off in April 2025. That was the tail end of a four-week losing streak that has helped push the index more than 6% below its all-time high.
The biggest volatility came following the November 3rd midterm elections, and it has a lot of people wondering whether now is the time to get a bit more defensive heading into 2027.
But history suggests that this is the time to buy. In fact, it's one of the strongest track records out there.
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