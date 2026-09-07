|
08.09.2026 01:15:00
The S&P 500 Is at a Near-Record High. Here's What History Says Every Long-Term Investor Should Do Right Now.
Between 2000 and 2002, the S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) lost 40% of its value. If you go from the highest point to the lowest point over that span, the decline was just shy of 50%! That period, when the dot-com bubble burst, was a brutal period for investors. And yet, if you look at a graph of the S&P 500 index today, that drop is barely even noticeable.
Having lived through the dot-com crash, I can assure you that every investor was well aware of the bear market at the time. The same was true for the bear market around the Great Recession, another deep one. But, like the dot-com bubble, the Great Recession is also just a blip in the S&P 500 index's long upward climb.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht nach Rekord fester aus dem Handel -- DAX schließt knapp über 26.000 Punkten -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausierten aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.