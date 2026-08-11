11.08.2026 17:06:59

The S&P 500 Is at Record Highs and Hasn't Been This Expensive in Decades. History Says This Could Happen Next

At one point this year, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) looked like it was in trouble, falling below 6,400. The war in Iran spooked investors, in what at the time appeared to be the catalyst that could bring the broad index back down to more reasonable levels, after three straight years of impressive gains.Instead, the index has not only made up for those early declines but also soared to new heights. Currently, it's around 7,800. There's just no denying that the index is expensive these days. It hasn't been this pricey in decades -- and that may not be what investors want to hear.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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