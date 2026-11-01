Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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01.11.2026 10:44:01
The S&P 500 Is Chasing a Milestone That's Only Been Hit 9 Times Since 1926. Here’s What History Says Comes Next.
A lot can happen in 100 years. But some things don't occur very often. As a case in point, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) is on the verge of doing something relatively rare.
The widely followed index is up roughly 12% year-to-date, with a total return approaching 14%. It's within striking distance of achieving the third consecutive year of total returns of 15% or more. This milestone has only been hit nine times since 1926. Here's what history says could come next.
Image source: Getty Images. Image source: Getty Images.
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