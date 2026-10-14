|
14.10.2026 13:20:00
The S&P 500 Is Dangerously Concentrated in 5 Tech Giants. Are They Still Buys?
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is no longer as balanced as it has been in the past, with the index's top five positions making up nearly 30% of its holdings. This is the most concentrated the S&P 500 has ever been, and these tech five stocks -- Nvidia (NASDAQ: NVDA), Apple (NASDAQ: AAPL), Microsoft (NASDAQ: MSFT), Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG), and Amazon (NASDAQ: AMZN) -- will play a crucial role in the benchmark's performance, as well as in the performance of all the exchange-traded funds (ETFs), like the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO), that track it.
Let's see if these five tech stocks look like buys.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.