14.10.2026 13:20:00

The S&P 500 Is Dangerously Concentrated in 5 Tech Giants. Are They Still Buys?

The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is no longer as balanced as it has been in the past, with the index's top five positions making up nearly 30% of its holdings. This is the most concentrated the S&P 500 has ever been, and these tech five stocks -- Nvidia (NASDAQ: NVDA), Apple (NASDAQ: AAPL), Microsoft (NASDAQ: MSFT), Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG), and Amazon (NASDAQ: AMZN) -- will play a crucial role in the benchmark's performance, as well as in the performance of all the exchange-traded funds (ETFs), like the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO), that track it.

Let's see if these five tech stocks look like buys.

Image source: Getty Images.

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