Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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11.09.2026 11:45:00
The S&P 500 Is Doing Something It Hasn't Done in Decades. This ETF Could Be the Smarter Buy Right Now.
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is having another strong year. But something unusual is happening underneath the surface.
The megacap companies aren't leading the way higher.
Year to date, the index is up nearly 13% on a total return basis. But the equal-weight version of the index has gained more than 14%.
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