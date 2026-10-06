Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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06.10.2026 11:20:00
The S&P 500 is facing rate chaos and narrow breadth. Why one Goldman Sachs insider is still bullish on stocks.
Stocks are not expensive in an historical context, seasonal factors are supportive and Goldman Sachs hedge fund research forecasts a record high for the S&P 500 before year-end.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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