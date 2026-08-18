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18.08.2026 18:00:00
The S&P 500 Is Flashing a Warning Not Seen Since the Dot-Com Bubble; History Suggests This Could Happen Next
Historically, the S&P 500 has been one of the world's greatest wealth-generating machines, returning an average annual return of over 10% since its launch in 1957. But it has been far from smooth sailing. And if you bought shares at the wrong times (such as the peak of the dot-com bubble in 2000 or before the great financial crisis of 2007-2008), it would take several years to recover the value of your original investment.Is 2026 another bad time to buy? While it's impossible to know for sure, several historical parallels offer clues about what might happen next.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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