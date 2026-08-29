Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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29.08.2026 09:00:00
The S&P 500 Is Flashing a Warning Signal Not Seen in Decades. Here's What History Says Comes Next.
The last few years have proven that the stock market is incredibly resilient. Despite no shortage of headwinds -- from stubborn inflation to a slew of tariffs to the war in Iran -- the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC), and Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) have all reached record highs after record highs.If history has anything to say about it, however, this incredible bull run may be reaching a dangerous new threshold.Stock valuations are soaring, and while that's not necessarily a bad thing, it can push the market into bubble territory. Right now, the S&P 500 is repeating a pattern last seen during the dot-com bubble in the early 2000s, and history suggests investors should start preparing for volatility.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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