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12.11.2026 19:30:00
The S&P 500 Is Hiding a Sneaky Risk. Here's How Investors Can Prepare for Potential Volatility.
If you've been fully invested in the stock market, you should have zero complaints. The S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) put up a total return of 311% in the past decade (as of Nov. 10). This is the most accessible investment asset class available to the average person. And that kind of performance is encouraging.
But right now, the S&P 500 index carries a risk investors might not be that familiar with. It's worth taking a look under the hood and paying attention to the details. Here's what investors need to know. Furthermore, here's how to prepare for what could be a prolonged period of volatility.
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