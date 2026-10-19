Morgan Stanley Aktie
WKN: 885836 / ISIN: US6174464486
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19.10.2026 12:23:00
The S&P 500 is masking a hidden market pullback. Why Morgan Stanley says an index retreat would signal a buying opportunity.
Since mid-summer portfolio managers have been emphasizing free cash flow, profitability, high margins, strong balance sheets and stable earnings when stockpicking.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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|Morgan Stanley
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