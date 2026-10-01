Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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01.10.2026 12:07:00
The S&P 500 Is Near an All-Time High but Trading at Its Lowest Valuation in a Year. Nvidia, Alphabet, and Amazon Help Explain Why.
Despite multiple major sell-offs, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has more than doubled since the start of 2023 and is up 13.1% year-to-date. That's significant outperformance relative to the index's annual total returns of 9% to 10% over long periods.
Investors sometimes associate higher stock prices with stocks being more expensive. Nvidia (NASDAQ: NVDA), Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL), and Amazon (NASDAQ: AMZN) show why that isn't always the case, and why the S&P 500 remains a good value.
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|Alphabet A (ex Google)
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|0,75%
|Alphabet C (ex Google)
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|Amazon
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|NVIDIA Corp.
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