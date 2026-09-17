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17.09.2026 10:30:00
The S&P 500 Is Near Record Highs. History Says That's Not a Good Reason to Stop Buying This ETF
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is hovering near record highs. For some investors, that raises the question of what to do with the money they want to put into the market.
Do you keep buying stocks and hope that prices can keep moving higher? Or do you wait for what's likely an inevitable correction and invest at lower prices later?
Waiting sounds like a reasonable decision. After all, nobody wants to invest a lot of money today just to watch the market drop significantly only a short time later.
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