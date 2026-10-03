Starter Aktie

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WKN DE: 886124 / ISIN: US8556841067

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03.10.2026 19:15:00

The S&P 500 Is Not Enough: My 3-Stock Starter Portfolio for New Investors

Amazon (NASDAQ: AMZN), Meta Platforms (NASDAQ: META), and Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) are my three-stock starter portfolio for new investors in October 2026. I think these stocks offer more long-term growth potential than an S&P 500 index fund.

The S&P 500 has delivered an average annual return of 9.98% since 1928 through 2025, according to The Motley Fool's research. All three of these tech giants have a track record of beating the market, and they're still posting the kind of growth that can sustain that outperformance.

Index funds have their place as an anchor investment. But adding a few quality growth stocks from companies people use every day is a practical way to aim for above-average returns without taking too much risk.

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
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