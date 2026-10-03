Starter Aktie
WKN DE: 886124 / ISIN: US8556841067
|
03.10.2026 19:15:00
The S&P 500 Is Not Enough: My 3-Stock Starter Portfolio for New Investors
Amazon (NASDAQ: AMZN), Meta Platforms (NASDAQ: META), and Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) are my three-stock starter portfolio for new investors in October 2026. I think these stocks offer more long-term growth potential than an S&P 500 index fund.
The S&P 500 has delivered an average annual return of 9.98% since 1928 through 2025, according to The Motley Fool's research. All three of these tech giants have a track record of beating the market, and they're still posting the kind of growth that can sustain that outperformance.
Index funds have their place as an anchor investment. But adding a few quality growth stocks from companies people use every day is a practical way to aim for above-average returns without taking too much risk.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Starter Corp
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Starter Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.