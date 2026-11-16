Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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16.11.2026 16:07:02
The S&P 500 Is on Pace to Do Something That’s Only Happened 3 Times in History
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) tracks the largest 500 public U.S. companies, and it's the stock market's most popular index by a large margin. The first version of the S&P 500 was created in 1923, but it was later changed in 1957 to include 500 stocks, as we know it today.
Even tracing back to the earliest version of the S&P 500, it's on pace to accomplish something it has managed only three times in its 103-year history: four consecutive years of double-digit percentage returns.
There's a month and a half until year-end, so anything can happen, but as of now, the S&P 500 is up nearly 11% through Nov. 12.
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