The S&P 500 Is on Pace to Do Something That’s Only Happened 3 Times in History

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) tracks the largest 500 public U.S. companies, and it's the stock market's most popular index by a large margin. The first version of the S&P 500 was created in 1923, but it was later changed in 1957 to include 500 stocks, as we know it today.

Even tracing back to the earliest version of the S&P 500, it's on pace to accomplish something it has managed only three times in its 103-year history: four consecutive years of double-digit percentage returns.

There's a month and a half until year-end, so anything can happen, but as of now, the S&P 500 is up nearly 11% through Nov. 12.

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