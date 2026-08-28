Time Aktie

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WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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28.08.2026 12:26:00

The S&P 500 Is Repeating an Ominous Pattern Not Seen in 26 Years. History Says This Is What Usually Happens Next, and Why This Time Could Be Different.

The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has been on a multiyear rally for some time now. Annual returns reached 24% in 2023, 23% in 2024, and 16% in 2025. Meanwhile, the index has climbed another 12% so far this year. These consecutive years of robust double-digit gains have produced a compound annual growth rate well above the market's long-term historical average. As the market flirts with record levels, it's clear investors are both confident and willing to bid stock prices higher on expectations of sustained growth.While optimism fuels capital allocation, excessive exuberance can risk leaving valuations vulnerable if earnings or economic conditions disappoint. With that in mind, investors now face a classic tension: follow the momentum or employ some discipline to avoid overcommitment at elevated levels.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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