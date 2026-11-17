Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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17.11.2026 21:13:00
The S&P 500 is testing a key technical floor. Is it time to buy, or brace for a bear market?
The S&P 500 is joining other major U.S. equity indexes in trading below its 200-day moving average as the artificial-intelligence trade continues to struggle.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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