The S&P 500 Is Trading at a Valuation Not Seen in a Generation. History Has 1 Very Specific Lesson for Investors.

The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is the stock market's most important index. That's why the three largest ETFs by assets under management (AUM) are all S&P 500 ETFs, with around $2.7 trillion in AUM as of Sept. 11.

The S&P 500 has been on a great run over the past few years, more than doubling in value since the start of 2023. On one hand, that's an impressive feat for an index as diversified as the S&P 500. On the other hand, the S&P 500 is now sitting at a valuation we haven't seen in decades.

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