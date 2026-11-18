SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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18.11.2026 09:50:00
The S&P 500 just broke a crucial support level. Here’s what history shows may happen now.
Breaching a 200-day moving average is taken as a bearish signal. That may not be the case for this market, says Bespoke InvestmentWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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