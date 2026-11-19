The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) finished Tuesday, Nov. 17, at 7,340.53. That left it a few points under its 200-day moving average (the average of its past 200 daily closes, or around nine and a half months of trading), which was near 7,345.

It was the index's first close below that line since April 7. The next day, the S&P 500 began a run of 155 straight sessions above its average, posting a record close of 7,818.93 on Oct. 6 along the way.

Its worst day since that high was Nov. 5, when it dropped over 4% as chipmakers and other stocks linked to artificial intelligence (AI) sold off. As I write, the index is roughly 6% below its record. That still puts it about 7% above where it closed 2025.

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