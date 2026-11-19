Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
|
19.11.2026 05:04:02
The S&P 500 Just Ended a Run of 155 Trading Days Above Its 200-Day Average. Here's What Followed 34 Similar Runs Since 1950.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) finished Tuesday, Nov. 17, at 7,340.53. That left it a few points under its 200-day moving average (the average of its past 200 daily closes, or around nine and a half months of trading), which was near 7,345.
It was the index's first close below that line since April 7. The next day, the S&P 500 began a run of 155 straight sessions above its average, posting a record close of 7,818.93 on Oct. 6 along the way.
Its worst day since that high was Nov. 5, when it dropped over 4% as chipmakers and other stocks linked to artificial intelligence (AI) sold off. As I write, the index is roughly 6% below its record. That still puts it about 7% above where it closed 2025.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Real Estate Corp Ltd
Analysen zu Real Estate Corp Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAugen auf Anthropic-IPO: ATX fällt zum Handelsschluss ins Minus -- DAX schließt niedriger -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt konnte seine freundliche Tendenz am Donnerstag letztlich nicht verteidigen. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich abwärts. An der Wall Street gibt es unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.