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21.11.2026 04:38:35
The S&P 500 Just Entered Correction Territory. Here's What It Means for Investors Right Now.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) just wrapped up one of its worst weeks in history, falling 8.6% as the AI trade collapsed. The index gave up 3.7% on Friday to close in correction territory, defined as a decline of 10% or more from a recent closing high. It was the first time the index had fallen below 7,000 since April.
Corrections are fairly routine events on the stock market. On average, the S&P 500 enters a correction about every 1.5 years, and its last correction came in March-April of 2025 as concerns about President Trump's tariffs and a trade war drove investors to sell.
Image source: Getty Images.
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