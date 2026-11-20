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20.11.2026 01:50:37
The S&P 500 Just Fell 4 Straight Weeks From a Record High. Here’s Why I’m Buying the Dip.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at a record 7,818.93 on Oct. 6. It finished that week higher, but from there it closed lower four weeks in a row, culminating in its post-election day drubbing.
As of now, the index is about 8% below its October high. The Nasdaq-100 and the tech sector are faring far worse, and investors are thinking about a potential bear market for the first time in over a year.
But if you go back several decades and look at situations like this -- the S&P 500 declining four straight weeks following a record high -- the outlook from here could actually be pretty bullish.
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