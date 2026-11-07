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07.11.2026 03:23:02
The S&P 500 Just Fell More Than 4% in a Day From Near Its Record. Here's What Happened Next in 2 Similar Situations Since 1950.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 4.36% on Thursday, Nov. 5, ending at 7,353.73. It was the index's worst day since April 4, 2025, when it lost nearly 6%.
What made Thursday's drop unusual was where it started. The index had closed Wednesday at 7,688.62, under 2% off its record close of 7,818.93 on Oct. 6.
Tech shares led the way down, and chip stocks fell hardest, with the Philadelphia Semiconductor Index losing around 12%.
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