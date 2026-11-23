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23.11.2026 09:45:02
The S&P 500 Just Had Its Worst Week in 18 Months. Is This a Buying Opportunity?
I can sum up last week's stock market performance in three letters: U-G-H. The S&P 500(SNPINDEX:^GSPC) had its worst week in 18 months, sinking nearly 9% over five days. At the market close on Friday, the index had entered correction territory. So had the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI).
Many investors could be wondering if the sell-off has only just begun. Others could be more hopeful. Is last week's market carnage a buying opportunity?
Image source: Getty Images.
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