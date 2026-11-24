|
24.11.2026 14:58:15
The S&P 500 Just Had Its Worst Week of 2026. Here's Why I'm Still Investing.
Last week was rough for pretty much anyone with a brokerage account. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) dropped sharply, finishing the week down 8.57% from the previous Friday's close. That officially put the index into correction territory, down 11.5% from its record high in early October.
Although weeks like that are stomach-churning for investors, I'm definitely not pulling my money out of the market. Here's why I'm still investing, even after the S&P 500's worst week of 2026.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: Dow stabil -- ATX dreht ins Minus -- DAX im Verkaufsmodus – Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex gibt am Dienstag deutlich ab. Der DAX verliert unterdessen ebenfalls. Der Dow tendiert im Dienstagshandel seitwärts. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.