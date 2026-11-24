Last week was rough for pretty much anyone with a brokerage account. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) dropped sharply, finishing the week down 8.57% from the previous Friday's close. That officially put the index into correction territory, down 11.5% from its record high in early October.

Although weeks like that are stomach-churning for investors, I'm definitely not pulling my money out of the market. Here's why I'm still investing, even after the S&P 500's worst week of 2026.

Image source: Getty Images.

Continue reading