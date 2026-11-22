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22.11.2026 18:26:21
The S&P 500 Just Whipsawed Near a Record High. Here’s Why I’m Lowering My Expectations, Not Selling.
Volatility in the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) has picked up since the midterm elections. That week was the index's worst since April 2025, and it now sits roughly 10% below its all-time high.
That kind of volatility doesn't usually happen when the S&P 500 is near its all-time highs. It's often considered a sign that the conditions that lifted stock prices to records may no longer be in place. And investors are dealing with some real concerns about where the market heads from here.
While bounces like the one that took place the week ending Nov. 13 might feel like relief, history shows that might not be the case.
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