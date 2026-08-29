Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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29.08.2026 13:00:00
The S&P 500 keeps climbing on days when stocks broadly struggle. Here’s what’s going on.
Investors’ intense focus on AI is at times adding to the might of a small club of Big Tech stocks with mega market values to potentially make or break a single trading session for the S&P 500.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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