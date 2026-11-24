Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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24.11.2026 19:44:02
The S&P 500 Lost More Than 8% in a Week for Only the 13th Time Since 1950. Here's How the Other 12 Played Out.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed down every trading day last week. It moved from about 7,562 on Friday, Nov. 13, to 6,910 on Friday, Nov. 20, a fall of 8.6%.
Friday did the most damage, with a 3.7% slide as artificial intelligence (AI) stocks sold off again. This put the index in correction territory, down roughly 12% from its Oct. 6 record close.
It was the worst week for the index since early April 2025, when it dropped about 9% in the week the White House announced sweeping new tariffs.
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