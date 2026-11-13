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13.11.2026 13:55:02
The S&P 500 Recently Experienced Its Worst Day Since 2025. Here's Why Investors Shouldn't Worry.
Last Thursday -- Nov. 5 -- the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) index plunged 4.4%, its worst day since April 2025.
That seems pretty scary, certainly to newer investors who might not have seen many market pullbacks. But investors shouldn't worry, as occasional small corrections and pullbacks in the market undo excess and prevent larger corrections down the road. They're a normal, healthy way for the market to avoid asset bubbles and reset overextended valuations.
Image source: Getty Images.
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