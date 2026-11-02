Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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02.11.2026 04:41:02
The S&P 500's Shiller P/E Is Above 40. History Says What Happened the Only Other Time.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) has risen around 11% this year as I write. And by one valuation gauge with data going back to 1871, investors have rarely paid more for it.
That gauge is the cyclically adjusted price-to-earnings ratio (CAPE ratio), popularized by Nobel Prize-winning economist Robert Shiller. Rather than a year of profits, it divides the index's price by its average earnings over the previous 10 years, adjusted for inflation, which is meant to smooth out both recessions and boom years.
As the market closed Oct. 28, the ratio was 41.04. Its long-term average in monthly data is around 17.
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