The S&P 500's Worst Day Was 39 Years Ago Today. Should You Buy When Stocks Crash?

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) had its worst day on record 39 years ago today. On Oct. 19, 1987, it lost 20.5% in one session to end at 224.84. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) had it even worse, dropping 22.6%.

A drop that big today would be brutal. From the S&P 500's close of 7,718.94 on Wednesday, Oct. 14, a 20.5% fall would knock around 1,580 points off the index in a day.

But for anyone who bought at the close that Monday, the crash worked out well. On price alone, the index grew around 34-fold from 224.84 to that Oct. 14 close. This turned $10,000 invested on Black Monday into around $343,000, without adding any dividends.

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