AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
|
19.10.2026 13:13:02
The S&P 500's Worst Day Was 39 Years Ago Today. Should You Buy When Stocks Crash?
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) had its worst day on record 39 years ago today. On Oct. 19, 1987, it lost 20.5% in one session to end at 224.84. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) had it even worse, dropping 22.6%.
A drop that big today would be brutal. From the S&P 500's close of 7,718.94 on Wednesday, Oct. 14, a 20.5% fall would knock around 1,580 points off the index in a day.
But for anyone who bought at the close that Monday, the crash worked out well. On price alone, the index grew around 34-fold from 224.84 to that Oct. 14 close. This turned $10,000 invested on Black Monday into around $343,000, without adding any dividends.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AGO AG Energie + Anlagen
Analysen zu AGO AG Energie + Anlagen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.