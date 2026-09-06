Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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06.09.2026 07:00:00
The S&P 500's Yield Is at Historic Lows. Here Are 3 Dividend Stocks I'd Buy in September.
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) dividend yield is hovering around a historic low near 1%. If you're trying to generate more passive income, you don't have to settle for that. Some of the best-known consumer brands offer higher yields.Three quality dividend stocks I'd buy this month are McDonald's (NYSE: MCD), Colgate-Palmolive (NYSE: CL), and Procter & Gamble (NYSE: PG). These stocks yield 2.3% or more, and their dividends are supported by strong free cash flow.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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