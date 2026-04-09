ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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09.04.2026 20:30:00
The "SaaSpocalypse" Made ServiceNow Stock a Bargain. This Agentic AI Growth Stock Could 2X.
Tech stocks were riding high in recent years thanks to artificial intelligence, but the situation changed in 2026. Wall Street was gripped by fears that AI could make some technology companies obsolete. This led to a sell-off, particularly in the software-as-a-service (SaaS) sector.Among the casualties was SaaS giant ServiceNow (NYSE: NOW). Its stock has plunged some 35% year to date. Although it was swept up in this sudden "SaaSpocalypse," ServiceNow's business is going strong. In fact, it has positioned itself to maintain success over the long haul.Wall Street's overreaction to the AI threat is an opportunity for long-term investors to reap handsome returns on ServiceNow shares. Here's a deeper look at the company and why now looks like a good time to buy this growth stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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