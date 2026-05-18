The Sailor Pen: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The Sailor Pen hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,84 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -1,350 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,30 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,14 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at