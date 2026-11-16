The Sailor Pen hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

The Sailor Pen lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,75 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,180 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat The Sailor Pen in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,02 Milliarden JPY im Vergleich zu 949,6 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at