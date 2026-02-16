The Sailor Pen mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The Sailor Pen hat am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

The Sailor Pen hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -28,150 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,23 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,49 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 7,480 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -38,650 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat The Sailor Pen im vergangenen Geschäftsjahr 4,30 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The Sailor Pen 4,68 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at