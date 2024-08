The Sandesh präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The Sandesh hat am 13.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 66,70 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 43,68 INR je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,22 Prozent auf 686,5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 724,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at